Джулія Робертс та інші передали свої інстаграм-сторінки лікарям для боротьби з COVID-19

Усі ми знаємо, що до зірок прислухаються люди по всьому світу. Саме тому вони вирішили взяти участь у крутій ініціативі, віддавши свої інстаграм-сторінки лікарям. Усе це для того, аби допомогти боротися з коронавірусом.

Сара Джессіка Паркер, Джулія Робертс, Шейлін Вудлі, Міллі Боббі Браун, Алан Каммінг, Хью Джекман, Робін Райт, Пенелопа Крус і багато інших знаменитостей приєдналися до акції Pass the Mic, мета якої – підвищення обізнаності про коронавірус.

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Кожен з учасників ініціативи буде на 24 години передавати свої акаунти в соціальних мережах експертам у галузі охорони здоров'я, світовим лідерам і провідним економістам. За цей час вони поспілкуються з багатомільйонною аудиторією зірок.

Зосередившись на достовірних даних, наукових дослідженнях і фактах, ми залучили провідних світових експертів, щоб розповісти про те, що ми всі можемо зробити для боротьби з пандемією, – зазначають організатори проєкту.

Акція стартувала 20 травня і триватиме три тижні. Зараз інстаграм Джулії Робертс веде імунолог і інфекціоніст Ентоні Фаучі, якого не так давно зобразив Бред Пітт. Він уже опублікував кілька постів з фактами про коронавірус, поясненням важливості соціального дистанціювання та порадами щодо подолання стресу під час пандемії.

Маєте ще одну вагому причину підписатися на своїх улюблених актрис і акторів в інстаграмі!

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