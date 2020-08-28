Джулі і примари: вийшов трейлер музичного серіалу від Netflix

Netflix презентував офіційний трейлер нового музичного серіалу Джулі і примари від режисера і хореографа Кенні Ортеги.

Головну роль у серіалу зіграє Медісон Рейес.

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Шоу розповість про старшокласницю Джулі, яка втратила свою пристрасть до музики після того, як померла її мама. Але коли примари трьох мрійливих музикантів (Чарлі Гіллеспі, Джеремі Шада, Оуен Патрік Джойнер) раптово з'являються в старій музичній студії її мами, Джулі відчуває, що її внутрішній дух починає прокидатися, і вона надихається, щоб знову почати співати і писати пісні. У міру того, як їх дружба з Джулі зростає, хлопці переконують її створити нову спільну групу "Джулі і примари".

Серіал вийде на сервісі 10 вересня.

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