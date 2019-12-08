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Джошуа – Руїс: як пройшов бій майбутнього суперника Усика (відео)

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Джошуа – Руїс: відео бою - фото 1
Джошуа – Руїс: відео бою / twitter.com/anthonyfjoshua

7 грудня на рингу в Саудівській Аравії зустрілись Ентоні Джошуа та Енді Руїс. Реванш за кілька чемпіонських поясів у суперважкій вазі завершився перемогою Джошуа. Як це було – дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

7 грудня відбувся один із найгучніших вечорів боксу, у рамках якого у столиці Саудівської Аравії пройшов реванш британця Ентоні Джошуа та мексиканця Енді Руїса. Нагадаємо, що саме далеко не стрункий Руїс і зумів сенсаційно забрати всі титули Джошуа, тож зустріч була справді важливою.

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Перший захист поясів мексиканський супертяж провалив, оскільки у всіх 12 раундах за очками перемагав Джошуа.

Джошуа – Руїс: дивитись повне відео бою онлайн:

І поки британський боксер насолоджується поверненням титулів за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO, то президент WBO Пако Валькарсель вже нагадав йому про обов'язково претендента на бій, яким є український боксер Олександр Усик. Зараз у Джошуа є максимальний термін у 180 днів для зустрічі на рингу з нашим супертяжем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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