Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою

Після перемоги Олександра Усика над Дереком Чісорою боксери вирішили зробити дружню перерву та перекусили гамбургерами.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у Лондоні пройшов великий вечір боксу, де у головному бою зустрілись британець Дерек Чісора та українець Олександр Усик.

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Саме останньому вдалось здобути перемогу за очками. І хоч Чісора не у захваті від такого результату поєдинку, однак він і організував швидку вечерю для українця та його команди. Тож після бою головні герої вечора в дружній атмосфері влаштували перерву на гамбургери. Звісно ж, без фото і відео не обійшлось.



Джерело фото: sport.ua

Як це було: УСИК – ЧІСОРА: трансляція бою 31 жовтня 2020