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Холостячка Олександр Усик

Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою

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Усик з Чісорою поїли бургерів після бою - фото 1
Усик з Чісорою поїли бургерів після бою

Після перемоги Олександра Усика над Дереком Чісорою боксери вирішили зробити дружню перерву та перекусили гамбургерами.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у Лондоні пройшов великий вечір боксу, де у головному бою зустрілись британець Дерек Чісора та українець Олександр Усик.

І ще: УСИК – ЧІСОРА: дивитись відео і результат бою, хто переміг

Саме останньому вдалось здобути перемогу за очками. І хоч Чісора не у захваті від такого результату поєдинку, однак він і організував швидку вечерю для українця та його команди. Тож після бою головні герої вечора в дружній атмосфері влаштували перерву на гамбургери. Звісно ж, без фото і відео не обійшлось.

Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою - фото 433027

Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою - фото 433028

Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою - фото 433029

Усик – Чісора: боксери влаштували дружній перекус бургерами після бою - фото 433030
Джерело фото: sport.ua

Як це було: УСИК – ЧІСОРА: трансляція бою 31 жовтня 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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