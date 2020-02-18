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Джону Траволті – 66 років: найкращі фільми з улюбленим актором

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Джон Траволта - фото 1
Джон Траволта

18 лютого американський актор Джон Траволта святкує сій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 66 років! З цієї нагоди підготували підбірку найкращих фільмів з актором – згадаймо головні ролі Траволти в кіно!

Джон Траволта починав свою кар'єру з музичних виступів, легких комедій, мюзиклів, адже артист не лише володіє акторською майстерністю, а й добре співає та танцює. З часом його ролі стали серйозніші, а трилери та кримінальні бойовики зайняли левову частину фільмографії актора. Згадуємо його найвизначніші ролі протягом усієї кар'єри!

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Бріолін

  • Оригінальна назва фільму: Grease
  • Жанр: мюзикл
  • Рік: 1978
  • Режисер: Рендал Клейзер
  • Актори: Джон Траволта, Олівія Ньютон-Джон, Стокард Ченнінг, Ів Арден, Джоан Блонделл, Еліс Гостлі

Сюжет. Це екранізація бродвейського мюзиклу про життя американської молоді. Головні герої закохуються один в одного, розходяться і знову сходяться. Події розгортаються в Америці 1950-х років. Поки ще нема кризи та війни. У моді довгі авто з відкритим верхом, зализані зачіски з бріоліном. Панує атмосфера оптимізму та добробуту. Молодим людям нема про що хвилюватися та переживати, тому вони насолоджуються життям: співають, танцюють та займатися коханням!

Кримінальне чтиво

  • Оригінальна назва фільму: Pulp Fiction
  • Жанр: трилер, гангстерський фільм
  • Рік: 1994
  • Режисер: Квентін Тарантіно
  • Актори: Джон Траволта, Ума Турман, Семюел Л. Джексон, Брюс Вілліс

Сюжет. Вінсент Вега і Джулс Вінфілд – злочинці з банди Марселласа Уоллеса. Вони грабують людей, виконують криваві завдання свого боса, а в перервах між цим розмовляють та розповідають один одному історії з життя. Так перед глядачем розгортаються три історії:

  1. про те, як Вінсент рятує дружину Марселласа Мію від передозування наркотиків
  2. про те, як Джулс рятує від провалу невдалих грабіжників Хані Банні і Пампкіна, що вирішили пограбувати кафе
  3. про хлопця на ім'я Бутч Кулідж, боксера, який уклав з Марселласа угоду, а в підсумку порушив правила гри та обдурив грізного боса Вінсента і Джулс

Без обличчя

  • Оригінальна назва фільму: Face / Off
  • Жанр: бойовик, трилер
  • Рік: 1997
  • Режисер: Джон Ву
  • Актори: Джон Траволта, Ніколас Кейдж, Джина Гершон, Джоан Аллен

Сюжет. Шон Арчер – агент ФБР, який вистежує братів Трой, Поллукса та Кастора. Вони небезпечні міжнародні терористи. З Кастором у нього особисті рахунки, адже той вбив його маленького сина. Операція по захопленню проходить успішно. Поллукс заарештований, а Кастор – у комі. Проте злочинці встигли закласти бомбу з отруйним газом у невідомому місці. Поллукс відмовляється співпрацювати. Тоді агент Арчер погоджується на пересадку обличчя Кастора. Після цього Шон з новим обличчям відправляється у в'язницю до Поллукса. З часом Кастор виходить з коми й дізнається, що відбулося з ним. Тепер він змушує лікаря зробити йому пересадку обличчя Шона.

Пароль "Риба-меч"

  • Оригінальна назва фільму: Swordfish
  • Жанр: бойовик, кримінал
  • Рік: 2001
  • Режисер: Домінік Сена
  • Актори: Джон Траволта, Х'ю Джекман, Холлі Беррі, Дон Чідл, Сем Шепард, Вінні Джонс

Сюжет. Габріель Шир колись працював у ЦРУ. Зараз він небезпечний шпигун та геніальний злочинець. Його мета – викрасти 9 мільярдів доларів з нелегальних урядових фондів. Він заручається допомогою Стенлі Джобсона. Хлопець сидів у тюрмі за злом ФБР, адже він суперхакер, який може зламати систему безпеки будь-якої комп'ютерної мережі. Разом вони й спробують вчинити цей злочин.

Каратель

  • Оригінальна назва фільму: The Punisher
  • Жанр: бойовик, кримінал, комікси
  • Рік: 2004
  • Режисер: Джонатан Генслейґ
  • Актори: Томас Джейн, Джон Траволта, Ребекка Ромейн, Вілл Паттон, Бен Фостер

Сюжет. Колишній оперативник загону "Дельта" Френк Касл приходить на службу в ФБР як агент під прикриттям. Його особиста історія досить драматична, повна втрат та помсти. Наприкінці Френк вирішує, що не може дозволити, щоб з ким-небудь сталося те ж саме, що й з ним. Він стає Карателем й обіцяє боротися зі злочинністю до самої своєї смерті.

Самотні серця

  • Оригінальна назва фільму: Lonely Hearts
  • Жанр: трилер, драма
  • Рік: 2006
  • Режисер: Тод Робінсон
  • Актори: Джон Траволта, Джеймс Гандольфіні, Джаред Лето, Сальма Гаєк

Сюжет. Цей фільм розповідає реальну історію, події якої відбувалися у США наприкінці 40-х років. У центрі сюжету – пара серійних убивць. Раймонд Фернандез та Марта Бек працювали у дуеті. Їх стиль жорстокий: вони заманювали старих вдів, обкрадали їх та вбивали. Потім злочинців зловили й вони померли в один день на електричному стільці у в'язниці Сінг-Сінг.

Кодекс Готті

  • Оригінальна назва фільму: Gotti
  • Жанр: біографія, кримінал, драма
  • Рік: 2018
  • Режисер: Кевін Конноллі
  • Актори: Джон Траволта, Келлі Престон, Стейсі Кіч, Прюітт Тейлор Вінс, Лео Россі

Сюжет. Джон Готті починав свою злочинну кар'єру з виконання найлегших доручень. Пізніше він по праву став ключовою людиною в злочинному світі. Фільм-біографія розповідає про усі підводні камені життя верхівки криміналітету.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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