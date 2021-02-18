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Джону Траволті – 67 років: 8 головних ролей іменинника
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Зірка "Гарячки суботнього вечора", "Бріоліну" і "Кримінального чтива" Джон Траволта святкує сьогодні день народження. Зірці виповнюється 67 років. Саме тому пропонуємо вам переглянути будь-який фільм з нашої добірки.
Кримінальне чтиво
Роль Вінсента Веги. Привабливий і нетиповий бандит, службовець у Марселласа Воллеса. У Вінсента неприємності: мало того, що ввечері його чекає вихід в ресторан з дружиною боса, так ще він ненавмисно стріляє в голову полоненому прямо в машині свого компаньйона Джулса. Номінація на Оскар за найкращу чоловічу роль.
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Лихоманка суботнього вечора
Молодий хлопець Тоні Манеро з Брукліну вдень працює в маленькому магазині, а вечори проводить на улюбленій дискотеці. Він готовий танцювати без зупинки. І одного разу Тоні знаходить гідну партнерку, з якою він може виграти місцевий конкурс. Джон Траволта танцював з дитинства і навіть вчився майстерності у брата знаменитого хореографа Джина Келлі. Не дивно, що перша його яскрава роль в кіно пов'язана саме з танцями.
З Парижа з любов'ю
Чарлі Векс. Спецагент, присланий в Париж розв'язувати проблеми. Йому в напарники дістається нудний молодший оперативний співробітник ЦРУ, який мріє брати участь в справжніх операціях, а не встановлювати прослуховування в кабінетах міністрів.
Бріолін
Денні Зуко і Сенді Олсон випадково познайомилися на пляжі влітку і закохалися один в одного. А незабаром виявляється, що Сенді перейшла в школу, де вчиться Денні. Але вона спілкується з дівчатами з команди Леді в рожевому, а він очолює банду T-Birds. Коханя може з'єднати навіть таких різних людей. У фільмі, заснованому на однойменному бродвейському мюзиклі, Джон Траволта на додаток до танців ще й заспівав.
Без обличчя
Шон Арчер і Кастор Трой з обличчям Арчера. Шон Арчер – агент ФБР, Кастор – знаменитий міжнародний терорист, шість років тому вбив сина Арчера. І агенту заради термінової спецоперації зі знешкодження бомби, яка загрожує мирним жителям, пересаджують лице Кастора. А Кастору, за збігом обставин, обличчя Шона.
Цивільний позов
Адвокат Ян Шліхтман звик легко справлятися з будь-якими справами, іноді навіть не доходячи до суду. Але цього разу він стикається з проблемою утилізації техногенних відходів великої фірми. Він має довести, що забруднення природи призводить до смерті дітей. Але протистояти корпорації непросто. Цей фільм, можливо, не настільки на слуху, як інші роботи Траволти. Але він цікавий тим, що вся дія побудована на діалогах.
Прокол
Звукорежисер Джек працює на зйомках другосортних фільмів жахів. Одного разу він записує дивні звуки, чисто в робочих інтересах, але звуки в результаті виявляються пострілом і пробитою шиною. В результаті підлаштованої аварії гине кандидат в президенти США, але всі впевнені у випадковості подій. Джек хоче розповісти всьому світу про свою версію.
У долині насильства
Колишній військовий, а нині просто бродяга, на ім'я Пол прибуває в невелике містечко на Дикому Заході. Втрачати йому вже нема чого, і він починає мстити бандитам, які вбили його найкращого друга.
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