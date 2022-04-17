Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Джонсон заговорив українською у новому привітанні

  • 63
Борис Джонсон привітав українців з Великоднем - фото 1
Борис Джонсон привітав українців з Великоднем / twitter.com/BorisJohnson/

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову заговорив українською під час свого великоднього привітання. Британський політик закликав українців бути сильними.

Премʼєр-міністр Борис Джонсон привітав Великобританію з великодніми святами і не забув згадати про українців. У новому відео, яке глава країни опублікував на своєму профілі у Twitter, він побажав хорошого святкування цієї світлої дати.

І ще: Не я б'ю – верба б'є: як правильно вітатися на Вербну неділю

"Бажаю християнам усього світу щасливого та благословенного Великодня, включно з християнами України, незалежно від того, відзначаєте ви Великдень сьогодні чи пізніше цього місяця. Нехай звістка надії воскреслого Христа принесе вам силу, – зазначив Джонсон, а наприкінці вітання перейшов на українську мову та процитував уривок з Біблії, – Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа".

Читайте також: "Залізні люди": Борис Джонсон зняв відео у поїзді Укрзалізниці

пропозиції партнерів
Новини