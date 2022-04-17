Джонсон заговорив українською у новому привітанні

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову заговорив українською під час свого великоднього привітання. Британський політик закликав українців бути сильними.

Премʼєр-міністр Борис Джонсон привітав Великобританію з великодніми святами і не забув згадати про українців. У новому відео, яке глава країни опублікував на своєму профілі у Twitter, він побажав хорошого святкування цієї світлої дати.

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"Бажаю християнам усього світу щасливого та благословенного Великодня, включно з християнами України, незалежно від того, відзначаєте ви Великдень сьогодні чи пізніше цього місяця. Нехай звістка надії воскреслого Христа принесе вам силу, – зазначив Джонсон, а наприкінці вітання перейшов на українську мову та процитував уривок з Біблії, – Будьте сильні і майте в серці одвагу, ви всі, що вповаєте на Господа".

Wishing Christians around the world a happy and blessed #Easter, including the Christians of Ukraine – whether you are marking Easter today or later this month.



May the risen Christ’s message of hope bring you strength.



1/2 pic.twitter.com/ChRimI3hzG — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

Будьте сильні і майте в серцї одвагу, ви всї, що вповаєте на Господа. 2/2 pic.twitter.com/mA7I7P9no1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 17, 2022

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