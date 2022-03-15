Джонсон розкритикував Захід за реакцію на вторгнення РФ в Україну у 2014 році

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав жахливою помилкою реакцію Заходу на окупацію Криму Росією у 2014 році та її агресію на Донбасі.

Про це у колонці для The Telegraph написав сам прем’єр-міністр Великої Британії.

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Він пише, що тоді президент РФ Володимир Путін вчинив акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави. "І ми дали йому залишитися із цими досягненнями. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ", – зазначив Джонсон.

За словами британського прем'єра, після цього торгівля з РФ не лише тривала, а й збільшувалася, а європейські країни стали ще більш залежними від російського газу. Прем’єр Британії зазначає, що велетенські російські запаси енергоресурсів одночасно є і силою, і слабкістю Путіна, тому що "більше у нього фактично нічого немає".

Джонсон розкритикував Захід за реакцію на вторгнення РФ в Україну у 2014 році

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