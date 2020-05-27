Джонні Депп може зіграти знаменитого італійського режисера

Акторові Джонні Деппу запропонували роль знаменитого італійського режисера Федеріко Фелліні. Чим відомий цей митець?

Як відомо, через звинувачення в домашньому насильстві, які Депп активно спростовує в суді, багато режисерів відмовилися від роботи з актором.

І ще: Зірка серіалу Клон звела з розуму мережу природною красою

Тому талановитий актор на місяці опинився без роботи. Однак тепер у Джоні Деппа є шанс відновити свою кар'єру. За даними Hello Magazine, йому пропонують зіграти в біографічному фільмі, який вже привернув увагу кіноманів.

Йдеться про кінострічку Чорно-білий Фелліні (Fellini Black and White). Фільм розповість глядачам історію про подорож режисера в Лос-Анджелес. Він приїхав в США на церемонію вручення премій Оскар-1957 і пропав на 2 дні. Тому в кінострічці автори проєкту пофантазують, чим займався Фелліні і чому ледь не пропустив знакову подію.

Фелліні

Читайте також: Джолі знову влаштувала Пітту скандал через дітей