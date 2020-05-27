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Джонні Депп може зіграти знаменитого італійського режисера

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Джонні Депп - фото 1
Джонні Депп / gq

Акторові Джонні Деппу запропонували роль знаменитого італійського режисера Федеріко Фелліні. Чим відомий цей митець?

Як відомо, через звинувачення в домашньому насильстві, які Депп активно спростовує в суді, багато режисерів відмовилися від роботи з актором.

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Тому талановитий актор на місяці опинився без роботи. Однак тепер у Джоні Деппа є шанс відновити свою кар'єру. За даними Hello Magazine, йому пропонують зіграти в біографічному фільмі, який вже привернув увагу кіноманів.

Йдеться про кінострічку Чорно-білий Фелліні (Fellini Black and White). Фільм розповість глядачам історію про подорож режисера в Лос-Анджелес. Він приїхав в США на церемонію вручення премій Оскар-1957 і пропав на 2 дні. Тому в кінострічці автори проєкту пофантазують, чим займався Фелліні і чому ледь не пропустив знакову подію.

Фелліні - фото 406567
Фелліні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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