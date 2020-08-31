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Коронавірус Карантин 1 вересня

Джона Хілл лякається Ді Капріо: архівне відео знову стало вірусним

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кадр з фільму "Вовк з Уолл-стріт" - фото 1
кадр з фільму "Вовк з Уолл-стріт" / GeekTyrant

Деякі зірки мають неймовірне почуття гумору і такі моменти бувають фіксувати, коли це фіксують на камеру. Так трапилось і з Джона Хіллом та Леонардо Ді Капріо. Така дружба потрібна кожному!

На платформі Reddit користувач з ніком __Dawn__Amber__ поділився вже давнім відео з Ді Капріо і Джона Хіллом, яке знову стало вірусним. Допис за лічені години зібрав майже 30 тисяч балів та понад 300 коментарів.

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А все через невгамовного Лео, який вирішив злякати Хілла, прикинувшись фанатом. Зірка "Титаніка" з телефоном почав бігти до свого друга посеред Нью-Йорка, який вже готовий був до зустрічі із набридливим шанувальником. В останню мить він впізнав свого товариша, тож зустріч закінчилась обіймами. Відзначимо, що Джона і Леонардо хороші приятелі ще зі зйомок "Вовка з Уолл-стріт" і часто проводять разом час.

Just Leonardo Dicaprio pretending to be a fan of Jonah Hill from r/MadeMeSmile

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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