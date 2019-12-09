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Джон Траволта знайшов кіноляп у фільмі Тарантіно

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Джон Траволта - фото 1
Джон Траволта / medialeaks

Траволта помітив помилку у фільмі Тарантіно Одного разу в Голлівуді. Режисер припустився ляпу з літаками Boeing.

Голлівудський актор Джон Траволта розповів про виявлений ним кіноляп в останньому фільмі американського режисера Квентіна Тарантіно Одного разу в Голлівуді.

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Як відомо, дія картини відбувається в 1969 році. У фільмі є епізод, у якому герой Леонардо ді Капріо, Рік Далтон, повертається додому з Італії на літаку.

"Голос за кадром говорить, що він полетів на Boeing 747. Що ж, перший випробувальний політ цієї моделі відбувся в лютому 1969-го, але вона увійшла в експлуатацію в січні 1970 року. Десять місяців різниці! Він мав би летіти на Boeing 707!" – розповів про помилку режисера Траволта.

Джон Траволта знайшов кіноляп у фільмі Тарантіно - фото 373224

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Джерело: medialeaks
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