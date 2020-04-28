Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Анджеліна Джолі звернулась до батьків, які переживають карантин з дітьми

  • 8
Джолі закликала не бути ідеальними - фото 1
Джолі закликала не бути ідеальними / gettyimages

Голлівудська актриса, режисер і володарка "Оскара" Анджеліна Джолі вже близько року пише колонки для Time. У своєму новому тексті вона звернулася до батьків по всьому світу і поділилася думками про виховання дітей в умовах пандемії коронавірусу.

Рекомендуємо прочитати послання зірки кожному, адже цей непростий час надзвичайно сильно впливає на нас і наші відносини у сім'ї.

Вам сподобається: Меріл Стріп в халаті і з коктейлем стала новим мемом карантину: відео

"Я уявляю собі, як кожен з вас намагається пережити ці дні. Як сильно ви хочете допомогти своїм близьким впоратися з цим. Як ви хвилюєтеся. Як ви плануєте. Як ви посміхаєтеся їм, часом відчуваючи себе зламаними", – говорить вона.

Про рішення стати мамою

У молодості я була не дуже врівноваженою. Насправді, я ніколи не думала, що можу бути чиєюсь мамою. І я пам'ятаю, як прийняла рішення стати мамою. Мені не було важко любити. Мені не було важко присвятити себе комусь і чомусь важливішому, ніж моє життя. Але мені було дуже непросто усвідомити, що з цього моменту саме я повинна стежити за тим, щоб все було в порядку. Від їжі і школи до медичних питань. Що б не сталося. І бути терплячою.

Про відповідальність батьків під час пандемії

Зараз, в розпал пандемії, я думаю про всіх матерів і батьків, які сидять вдома з дітьми. Всі вони сподіваються, що зможуть все зробити правильно, вирішити всі питання і залишитися спокійними та позитивними. Єдине, що допомагає мені, – це усвідомлення, що це неможливо.

Про дітей і їх потреби

Приємно розуміти, що вашим дітям не потрібно, щоб ви були ідеальними. Їм потрібно, щоб ви були чесними та робили все, що у ваших силах. Чим більше простору для дій у них буде, щоб допомогти вам там, де ви не справляєтеся, тим сильнішими вони зможуть стати.

Вони люблять вас. Вони хочуть допомогти вам. Зрештою, це команда, яку ви створюєте. І в якомусь сенсі вони теж виховують вас. Ви ростете разом.

Маємо надію, що ці слова допоможуть вам впоратися з карантином без надмірних зусиль і страждань. Бережіть себе та будьте здоровими!

Читайте також: Користь карантину: українці почали більше читати та купувати книг

Джерело: Time
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 967
Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
  • 21 квітня, 14:00
  • 496
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40377
Загрузка...
Новини