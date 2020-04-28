Анджеліна Джолі звернулась до батьків, які переживають карантин з дітьми

Голлівудська актриса, режисер і володарка "Оскара" Анджеліна Джолі вже близько року пише колонки для Time. У своєму новому тексті вона звернулася до батьків по всьому світу і поділилася думками про виховання дітей в умовах пандемії коронавірусу.

Рекомендуємо прочитати послання зірки кожному, адже цей непростий час надзвичайно сильно впливає на нас і наші відносини у сім'ї.

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"Я уявляю собі, як кожен з вас намагається пережити ці дні. Як сильно ви хочете допомогти своїм близьким впоратися з цим. Як ви хвилюєтеся. Як ви плануєте. Як ви посміхаєтеся їм, часом відчуваючи себе зламаними", – говорить вона.

Про рішення стати мамою

У молодості я була не дуже врівноваженою. Насправді, я ніколи не думала, що можу бути чиєюсь мамою. І я пам'ятаю, як прийняла рішення стати мамою. Мені не було важко любити. Мені не було важко присвятити себе комусь і чомусь важливішому, ніж моє життя. Але мені було дуже непросто усвідомити, що з цього моменту саме я повинна стежити за тим, щоб все було в порядку. Від їжі і школи до медичних питань. Що б не сталося. І бути терплячою.

Про відповідальність батьків під час пандемії

Зараз, в розпал пандемії, я думаю про всіх матерів і батьків, які сидять вдома з дітьми. Всі вони сподіваються, що зможуть все зробити правильно, вирішити всі питання і залишитися спокійними та позитивними. Єдине, що допомагає мені, – це усвідомлення, що це неможливо.

Про дітей і їх потреби

Приємно розуміти, що вашим дітям не потрібно, щоб ви були ідеальними. Їм потрібно, щоб ви були чесними та робили все, що у ваших силах. Чим більше простору для дій у них буде, щоб допомогти вам там, де ви не справляєтеся, тим сильнішими вони зможуть стати.

Вони люблять вас. Вони хочуть допомогти вам. Зрештою, це команда, яку ви створюєте. І в якомусь сенсі вони теж виховують вас. Ви ростете разом.

Маємо надію, що ці слова допоможуть вам впоратися з карантином без надмірних зусиль і страждань. Бережіть себе та будьте здоровими!

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