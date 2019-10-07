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Джокер 2019: у Нью-Йорку на прем'єрі фільму глядач оплесками розігнав пів зали

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Джокер 2019 - фото 1
Джокер 2019 / afisha

У Нью-Йорку глядач ледь не зірвав показ фільму "Джокер" в кінотеатрі AMC Empire. Фотографію хлопця опублікували в Twiiter.

Як повідомляють очевидців, впродовж усього показу хлопець поводився доволі неадекватно: він плювався в людей і гучно плескав, коли головний герой вбивав когось на екрані.

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"Третина залу пішла з показу, бо всі боялися, що він стане нападати на людей", – розповів відвідувач кінотеатру. Затримати порушника громадського порядку вдалося чоловікові, який також був на прем'єрі. Після цього хлопця передали охороні.

Джокер 2019: у Нью-Йорку на прем'єрі фільму глядач оплесками розігнав пів зали - фото 360190

Джокер 2019: у Нью-Йорку на прем'єрі фільму глядач оплесками розігнав пів зали - фото 360191

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Джерело: dailymail
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