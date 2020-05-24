Білл Клінтон видасть детективний роман

Колишній президент США Білл Клінтон у співавторстві з письменником Джеймсом Паттерсоном напишуть другий детективний роман "Дочка президента". Авторів вже назвали "майстрами президентського трилера".

У книзі йтиметься про викрадення дочки колишнього глави Білого дому. Вихід роману планується у червні 2021 року. Книга буде видана одночасно у твердій палітурці, в аудіо- і електронному форматі.

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Дебютний спільний роман 73-річного Клінтона і Паттерсона "Президент зник" вийшов у 2018 році у видавництві Alfred A. Knopf і Hachette, там же буде опубліковано і новий твір

Перша книга була продана в кількості понад 3,2 мільйона екземплярів по всьому світу.

Було приємно бачити захоплений відгук на нашу першу книгу, і я дуже хочу, щоб "Дочка президента" потрапила в руки читачів – вони не будуть розчаровані, – підкреслив Джеймс Паттерсон.

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