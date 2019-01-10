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Джим Керрі з'явився на публіці з новою пасією

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Голлівудський актор Джим Керрі - фото 1
Голлівудський актор Джим Керрі / instagram

Популярний 56-річний голлівудський актор Джим Керрі з'явився на червоній доріжці зі своєю новою дівчиною – 34-річною Джинджер Гонзагою.

Пара з'явилася на церемонії "Золотого глобуса-2019". Відзначається, що представник Керрі підтвердив ЗМІ інформацію про те, що зірки разом.

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Варто згадати, що кохана Джима Керрі також є актрисою. Зокрема, вона була колегою Керрі за серіалом "Жартую", де Джим виконав роль втомленого від життя ведучого дитячої програми.

Крім того, артистка брала участь у відомих комедійних проектах "В нормі", "Хороші хлопці", "Кінь БоДжек".

За інформацією ЗМІ, це перші відносини Керрі після розриву з його колишньою дівчиною Катріони Вайт, яка покінчила життя самогубством через тиждень після розставання з актором.

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Джерело: people
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