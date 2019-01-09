Найбагатша людина світу розлучається з дружиною

У Джеффа з Маккензі було прекрасне подружнє життя / Finagent.am

Засновник Amazon підприємець Джефф Безос, який визнаний найбагатшою людиною світу, оголосив про розлучення з дружиною Маккензі Безос.

У шлюбі пара Джеффа Безоса і Маккензі Безос перебувала більш як 25 років. Новину Безос повідомив на своїй Twitter-сторінці.

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Поки не повідомляють умови розлучення пари, проте заявлено, що колишнє подружжя залишаться "партнерами і друзями". Американський журнал Forbes у 2018 році оцінив статок підприємця у $126,2 млрд. Пізніше була інформація, що сума перевищила $150 мільярдів.

Найбагатша людина світу розлучається з дружиною

В опублікованій заяві в акаунті Безоса відзначається, що у нього з Маккензі було прекрасне життя, як у одруженої пари, але тепер їх чекає прекрасне майбутнє, як батьків і друзів.

А от компанія Blue Origin, що належить найбагатшій людині у світі, засновнику Amazon Джеффу Безосу, успішно запустила і посадила багаторазову суборбітальну ракету New Shepard.

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