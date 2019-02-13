Тендітна і грізна: популярна модель розповіла, що виводить її з рівноваги

Популярна модель Джіджі Хадід стала гостею нового випуску "Нічного шоу з Джиммі Феллоном". Красуня відверто розповіла про спортивне минуле, а також зізналася, що її дратує.

Джіджі обговорила з ведучим свою волейбольну кар'єру. Так, вона в школі серйозно займалася цим видом спорту. Крім того, вона назвала фактор, який неабияк дратує її.

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Зазвичай я дуже мила, якщо бачу, що людина разом зі мною націлена на результат. Але якщо хтось лінується, я стаю зовсім іншою, дуже жорсткою, – розповіла 23-річна модель.

На шоу Джіджі з'явилася в чорному комбінезоні. Образ вона доповнила яскравими туфлями неонового зеленого кольору. У фіналі передачі разом з Джиммі фона з'їла бургер.

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