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Джентльмени: новий трейлер кримінальної комедії Гая Річі
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У мережі з'явився вже другий повноцінний трейлер до нового фільму від Гая Річі "Джентльмени" (The Gentlemen) про наркобарона, який хоче продати свою імперію. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Для фанатів Гая Річі вийшло свіже промо до його новенької кримінальної стрічки "Джентльмени" (The Gentlemen), дата виходу якої запланована на 24 січня 2020 року.
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Сюжет розповідає про британського наркобарона, який хоче продати свою дуже прибуткову і небезпечну марихуанову імперію. Але не будь-якому, а династії мільярдерів з Оклахоми. Різні менталітети - це не найбільша проблема у цій справі.
У головних ролях: Меттью Мак-Конахі, Чарлі Ганнем, Мішель Докері, Едді Марсан, Колін Фаррелл та Г'ю Грант.
Джентльмени: дивитись трейлер фільму онлайн:
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