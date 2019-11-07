Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото

Актриса Дженніфер Лоуренс продає свій величезний пентхаус на Манхеттені. Квартира розміром в майже 380 кв метри займає цілий поверх 30-поверхового розкішної багатоповерхівки в районі Верхнього Іст-Сайда.

Дженніфер Лоуренс купила простору двоповерхову квартиру з терасами трохи більш як 3 роки тому за 15,6 мільйона доларів, а зараз зірка намагається продати маєток за 14,25 мільйона доларів.

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В пентхаусі три спальні і чотири ванні кімнати, вітальня розміром з бальний зал з каміном, кухня повністю в білих тонах. З квартири відкривається приголомшливий вид на 360 градусів через панорамні вікна.

Нижня тераса обладнана безліччю місць для відпочинку, потрапити на неї можна з головної спальні і вітальні. На верхню терасу можна потрапити по зовнішніх сходах, тут є вбудована зона для гриля і камін, простір зі штучною травою і стіл для пінг-понгу.

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