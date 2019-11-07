Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото

  • 9
Кварира Дженніфер Лоуренс - фото 1
Кварира Дженніфер Лоуренс / dirt

Актриса Дженніфер Лоуренс продає свій величезний пентхаус на Манхеттені. Квартира розміром в майже 380 кв метри займає цілий поверх 30-поверхового розкішної багатоповерхівки в районі Верхнього Іст-Сайда.

Дженніфер Лоуренс купила простору двоповерхову квартиру з терасами трохи більш як 3 роки тому за 15,6 мільйона доларів, а зараз зірка намагається продати маєток за 14,25 мільйона доларів.

І ще: Будинок Дженніфер Еністон і Бреда Пітта продається за шалену суму: розкішні фото

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366699

В пентхаусі три спальні і чотири ванні кімнати, вітальня розміром з бальний зал з каміном, кухня повністю в білих тонах. З квартири відкривається приголомшливий вид на 360 градусів через панорамні вікна.

Нижня тераса обладнана безліччю місць для відпочинку, потрапити на неї можна з головної спальні і вітальні. На верхню терасу можна потрапити по зовнішніх сходах, тут є вбудована зона для гриля і камін, простір зі штучною травою і стіл для пінг-понгу.

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366696

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366697

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366698

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366700

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366701

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366702

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366703

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366704

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366705

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366706

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366707

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366708

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366709

Дженніфер Лоуренс продає шикарний пентхаус на Манхеттені: розкішні фото - фото 366710

Читайте також: У Беверлі Хіллз виставили на продаж будинок зі скелетом динозавра: ефектні фото

Джерело: dirt
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 545
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2325
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1868723
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз