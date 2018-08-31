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Дженніфер Лоуренс показала новий аромат Dior

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Дженніфер Лоуренс стала обличчям Dior - фото 1
Дженніфер Лоуренс стала обличчям Dior / Vogue

Dior випустила нове відео на підтримку аромату Joy – останньої новинки бренду, на яку чекали протягом останніх двадцяти років.

Його головна героїня – оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс, яка й стала обличчям аромату.

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Дженніфер Лоуренс показала новий аромат Dior - фото 273363
Дженніфер Лоуренс показала новий аромат Dior / Vogue

На відео Дженніфер Лоуренс пірнає у басейн, плаває, купається в бризках води та милується виглядом нічного міста в кутюрних вбраннях Dior, підкреслюючи головну ідею аромату – насолода кожною миттю. Автором міні-фільму про Joy by Dior став Френсіс Лоуренс, який неодноразово співпрацював з актрисою та іншими зірками.

Про аромат Joy його творець Франсуа Демаші говорить так: "Це буде безпрецедентний аромат, який відкриє нову главу в історії бренду".

Дженніфер Лоуренс показала новий аромат Dior - фото 273361
Дженніфер Лоуренс показала новий аромат Dior / Vogue
Дженніфер Лоуренс показала новий аромат Dior - фото 273362
Дженніфер Лоуренс показала новий аромат Dior / Vogue

Нагадаємо, що Дженніфер Лоуренс уже представляла б'юті-лінійку Dior: у 2015 році вона була обличчям помад Dior Addict.

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Джерело: Vogue
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