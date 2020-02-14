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Дженніфер Лопес знялася в сексуальному леопардовому вбранні

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Співачка Дженніфер Лопес презентувала свою колекцію взуття і прорекламувала її за допомогою тіла.

Лопес представила власну колекцію босоніжок, які позиціонуються як бюджетні. На фото, які рекламують взуття, співачка сидить, спершись на одну руку і виставивши одну ногу перед другою.

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Лопес одягнена в трусики з високою посадкою зі шкіряними вставками. Також зірка одягла короткий піджак з об'ємним коміром на голе тіло. Рекламує Лопес на знімку босоніжки, виконані, як і одяг, з леопардовим принтом.

За словами Лопес, її колекція взуття буде присвячена трьом важливим для неї містам: Нью-Йорку, Лос-Анджелесу і Маямі. Повідомляється, що зірка об'єдналася з компанією Camuto Group, а купити її взуття можна буде виключно в магазинах DSW. Продаж новинок стартує 16 березня. Ціна за пару босоніжок складе від 59 до 189 доларів.

Дженніфер Лопес знялася в сексуальному леопардовому вбранні - фото 386007

Дженніфер Лопес знялася в сексуальному леопардовому вбранні - фото 386008

Дженніфер Лопес знялася в сексуальному леопардовому вбранні - фото 386009

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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