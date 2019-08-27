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Дженніфер Лопес знялася у пікантній сукні для глянцю

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Спокусниця Джей Ло - фото 1
Спокусниця Джей Ло / instagram

Сексуальна співачка і актриса Дженніфер Лопес взяла участь у фотосесії для глянцевого видання Variety. На знімках вона постає в ефектних образах.

Співачка Дженніфер Лопес знялася в стильній фотосесії для видання Variety.

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Один зі знімків, опублікований на Instagram-сторінці артистки, прикрасить обкладинку номера. На фотографіях знаменитість з'являється в ефектних образах, а також у досить пікантному вбранні – сукні з повністю прозорим верхом, прикрашеній металевою змією. Аксесуар у вигляді змії оперізує талію Лопес, додаючи родзинку образу.

Дженніфер Лопес знялася у пікантній сукні для глянцю - фото 350507

Знімок, який буде поміщений на обкладинку номера, демонструє артистку в комбінезоні в ретро стилі. За день він набрав на її Instagram-сторінці майже 700 тисяч лайків.

Дженніфер Лопес знялася у пікантній сукні для глянцю - фото 350508

Дженніфер Лопес знялася у пікантній сукні для глянцю - фото 350509

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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