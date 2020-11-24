Дженніфер Лопес здивувала відвертою сукнею, розшитою кристалами Swarovski

Актриса Дженніфер Лопес звабила публіку розрізом на сукні і ефектним декольте. Шанувальники у захваті!

Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес з'явилася на церемонії вручення American Music Awards в блискучому вбранні сріблястого кольору.

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На Дженніфер Лопес костюм з нової колекції модного будинку Balmain. Костюм, що складається з топа з глибоким декольте і спідниці-максі з високим розрізом, повністю розшитий кристалами Swarovski. Свій образ Лопес доповнила діамантовими сережками і перснем марки Luminous Diamonds.

За свій ефектний образ зірка отримала купу компліментів від фанатів і схвальних відгуків від критиків.

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