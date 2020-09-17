Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Дженніфер Лопес завела шанувальників пляжним фото в бікіні

  • 136
Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Американська співачка, актриса, продюсер і бізнесвумен Дженніфер Лопес порадувала підписників сміливим кадром. Красуня позувала на березі моря у пікантному бікіні.

Так, співачка та актриса Дженніфер Лопес показала відвертий знімок на пляжі і вразила своїх шанувальників. 51-річна зірка виглядає просто ідеально.

І ще: Популярна співачка Холзі захопила фігурою в бікіні (фото)

Джей Ло лежить на білосніжному піску і дивиться вдалину. На ній крихітний купальник рожевого кольору, який дозволяє насолодитися апетитними формами красуні.

"Почуваюся золотою. Останні кілька миттєвостей літа", – підписала фото артистка. Коментатори назвали співачку розкішною, а її тіло шикарним.

Читайте також: Не сукня, а секс: Демі Роуз розбурхала новими фото (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
  • 13 вересня, 21:49
  • 36557
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
  • 13 вересня, 13:25
  • 172
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2518976
Загрузка...
Новини