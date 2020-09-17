Дженніфер Лопес завела шанувальників пляжним фото в бікіні

Американська співачка, актриса, продюсер і бізнесвумен Дженніфер Лопес порадувала підписників сміливим кадром. Красуня позувала на березі моря у пікантному бікіні.

Так, співачка та актриса Дженніфер Лопес показала відвертий знімок на пляжі і вразила своїх шанувальників. 51-річна зірка виглядає просто ідеально.

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Джей Ло лежить на білосніжному піску і дивиться вдалину. На ній крихітний купальник рожевого кольору, який дозволяє насолодитися апетитними формами красуні.

"Почуваюся золотою. Останні кілька миттєвостей літа", – підписала фото артистка. Коментатори назвали співачку розкішною, а її тіло шикарним.

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