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Дженніфер Лопес вразила розкішним образом

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Дженніфер Лопес вразила розкішним образом - фото 1
Дженніфер Лопес вразила розкішним образом / instagram.com/jlo

Знаменита поп-зірка Дженніфер Лопес у яскравому вбранні підкорила публіку у Лас-Вегасі.

49-річна Дженніфер Лопес показала шанувальникам один із своїх найбільш гламурних образів для шоу у Лас-Вегасі. Відповідне фото з'явилось на профілі зірки, де за нею стежать понад 79 млн осіб! Варто відзначити, що на свій вік Джей Ло виглядає чудово і надихає жінок по всьому світу займатись собою та дбати про себе.

І ще: Дженніфер Лопес продає свій одяг по 25 доларів

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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