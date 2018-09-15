Дженніфер Лопес вразила розкішним образом

Знаменита поп-зірка Дженніфер Лопес у яскравому вбранні підкорила публіку у Лас-Вегасі.

49-річна Дженніфер Лопес показала шанувальникам один із своїх найбільш гламурних образів для шоу у Лас-Вегасі. Відповідне фото з'явилось на профілі зірки, де за нею стежать понад 79 млн осіб! Варто відзначити, що на свій вік Джей Ло виглядає чудово і надихає жінок по всьому світу займатись собою та дбати про себе.

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