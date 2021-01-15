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Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю

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Джей Ло - фото 1
Джей Ло

Співачка Дженніфер Лопес показала розкішне тіло і почуття стилю. Шанувальники у захваті від красуні!

Не перестаємо захоплюватися красою блискучої Дженніфер Лопес: таке враження, що ця жінка розгадала секрет вічної молодості.

І ще: Дженніфер Лопес покрутилася на пілоні у власній вітальні: відео

Наочним доказом цього є нова зйомка для американського Elle. Винесення на обкладинці свідчить: "Вічне сяйво Джей Ло" – придумати кращого коментаря до розкішного зовнішнього вигляду зірки дійсно складно.

Під час зйомки Джен приміряла стильні і сексуальні образи: обтягуючий ажурний боді і високі підбори, мінішорти, сукні та блузи з глибоким декольте. Милуємося ефектними кадрами!

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443253

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443254

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443255

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443256

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443257

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443258

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443259

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443260

Дженніфер Лопес у відвертому боді позувала для глянцю - фото 443261

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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