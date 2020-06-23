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Дженніфер Лопес у білому бікіні вразила підтягнутою фігурою

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / 20min

50-річна Дженніфер Лопес знайшла час для відпочинку і поділилася з фоловерами знімком в купальнику. Останні залишилися у захваті!

Дженніфер зробила фото на яхті. Вона була одягнена в білий злитий купальник від Guess, який бездоганно сидів на її фігурі, а в вухах у Лопес були великі сережки.

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Волосся Джен розпустила і позуючи на камеру притримувала їх рукою. В іншій руці у співачки були чорні сонцезахисні окуляри. "Перші вихідні літа", – підписала знімок зірка.

Дженніфер так багато працює навіть під час карантину, що знайшла час на відпочинок майже в самому кінці першого літнього місяця. Але, як то кажуть, відпочивати ніколи не буває пізно. До речі, білі злиті купальники Дженніфер дуже любить, і вже неодноразово з'являлася в них у кадрі.

Дженніфер Лопес у білому бікіні вразила підтягнутою фігурою - фото 411860

Дженніфер Лопес у білому бікіні вразила підтягнутою фігурою - фото 411861

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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