Дженніфер Лопес у білому бікіні вразила підтягнутою фігурою

50-річна Дженніфер Лопес знайшла час для відпочинку і поділилася з фоловерами знімком в купальнику. Останні залишилися у захваті!

Дженніфер зробила фото на яхті. Вона була одягнена в білий злитий купальник від Guess, який бездоганно сидів на її фігурі, а в вухах у Лопес були великі сережки.

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Волосся Джен розпустила і позуючи на камеру притримувала їх рукою. В іншій руці у співачки були чорні сонцезахисні окуляри. "Перші вихідні літа", – підписала знімок зірка.

Дженніфер так багато працює навіть під час карантину, що знайшла час на відпочинок майже в самому кінці першого літнього місяця. Але, як то кажуть, відпочивати ніколи не буває пізно. До речі, білі злиті купальники Дженніфер дуже любить, і вже неодноразово з'являлася в них у кадрі.

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