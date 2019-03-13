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Дженніфер Лопес показала, як їй зробили пропозицію

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Джей Ло - фото 1
Джей Ло / instagram

Популярна співачка Дженніфер Лопес поділилася інтимними фото, на яких відображено момент, коли її наречений Алекс Родрігес подарував її обручку. Знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

На серії кадрів, які зроблені на заході на пляжі, видно, як Родрігес стоїть на коліні перед співачкою і тримає в руках футляр з кільцем. Далі наречений одягає обручку на палець Джей Ло і пара цілується.

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Схоже, що зірки прогулювалися по пляжу. Родрігес одягнений в легкі білі штани і світло-сірий светр, а Джей Ло в легкому костюмі молочного кольору з спідницею за коліно і кофтою з довгим рукавом.

Дженніфер Лопес показала, як їй зробили пропозицію - фото 313849
Дженніфер Лопес показала, як їй зробили пропозицію - фото 313847
Дженніфер Лопес показала, як їй зробили пропозицію - фото 313848

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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