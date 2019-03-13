Дженніфер Лопес показала, як їй зробили пропозицію

Популярна співачка Дженніфер Лопес поділилася інтимними фото, на яких відображено момент, коли її наречений Алекс Родрігес подарував її обручку. Знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

На серії кадрів, які зроблені на заході на пляжі, видно, як Родрігес стоїть на коліні перед співачкою і тримає в руках футляр з кільцем. Далі наречений одягає обручку на палець Джей Ло і пара цілується.

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Схоже, що зірки прогулювалися по пляжу. Родрігес одягнений в легкі білі штани і світло-сірий светр, а Джей Ло в легкому костюмі молочного кольору з спідницею за коліно і кофтою з довгим рукавом.

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