Дженніфер Лопес поділилася домашнім фото з дітьми

Знаменита американська співачка та актриса Дженніфер Лопес порадувала шанувальників свіжою фотографією у сімейному колі. Затишний знімок з дітьми з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Так, на опублікованому фото зіркова 51-річна мама Дженніфер Лопес позує зі своїми 12-річними двійнятами – Максом і Еммою. "Як добре, що вони досі люблять сидіти у мами на ручках", – підписала фото Джей Ло.

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У мережі користувачі тепло сприйняли фотографію і написали багато захоплюючих коментарів.

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