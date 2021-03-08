Дженніфер Лопес показала обличчя без грама макіяжу і здивувала усіх

Американська попзірка Дженніфер Лопес вирішила бути чесною з фоловерами і показала обличчя без косметики. Фанати у захваті від природної краси співачки!

Так, на сторінці свого Instagram виконавиця запостила ранкове відео. У ньому 51-річна Джей Ло без прикрас продемонструвала шанувальникам, як виглядає вранці: без макіяжу та фільтрів.

Це цікаво: Розкішна Дженніфер Лопес показала спекотне селфі в купальнику (18+)

Ролик Лопес зняла у ванній кімнаті. Як розповіла виконавиця, вона лише зробила щоденні ранкові процедури і завдала засоби для обличчя: засіб для очищення, сироватку і дивовижний крем. Шанувальники залишилися в захваті від зовнішнього вигляду свого кумира:

"Як можна виглядати ТАК в 51?", "У тебе неймовірна шкіра", "Мені негайно потрібні всі ці засоби для догляду!".

І ще: Дженніфер Лопес показала гаряче фото у купальнику з ременем