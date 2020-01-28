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Дженніфер Лопес показала ідеальну фігуру в бікіні

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Лопес - фото 1
Лопес / instagram

Інтенсивні тренування Дженніфер Лопес перед виступом на футбольному чемпіонаті Супербоул-2020 року, який в США прирівнюється до національного свята, дають про себе знати.

У новій фотосесії для бренду Guess зірка продемонструвала струнку фігуру, а її елегантні ретро-образи привели в захват мільйони шанувальників.

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50-річна Лопес приміряла леопардовий купальник, елегантний брючний костюм і кілька нарядів з глибокими декольте. Серія знімків в Instagram набрала 2,4 млн лайків і понад 20 тисяч коментарів. За словами Джей Ло, секрет її ефектних фотосесій полягає в хорошій фантазії і навичках акторської майстерності.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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