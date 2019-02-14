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Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами у міні-сукні

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Для зйомок Дженніфер обрала коротке чорне плаття Zimmermann - фото 1
Для зйомок Дженніфер обрала коротке чорне плаття Zimmermann / jenniferlopezinglot.com

Днями вийшов новий випуск шоу Еллен Дедженерес, гостею якого стала Дженніфер Лопес. Співачка розповіла про свій десятиденний досвід відмови від цукру і вуглеводів.

За словами Дженніфер, це було дійсно нелегко, але до кінця челенджу вона навіть звикла до нового типу харчування.

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Співачка зізнається, що хотіла б повторити цю дієту, і ми розуміємо, чому: на шоу Джей Ло продемонструвала її результати. Для зйомок Дженніфер обрала коротке чорне плаття Zimmermann, прикрашене воланами.

Витончені плечі, талія і прес, стрункі ноги – це плаття з асиметричними вирізами помітно, але ненав'язливо підкреслює достоїнства фігури. Така сукня підійде не тільки для зйомок на шоу, але і для романтичного побачення у День всіх закоханих.

Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами у міні-сукні - фото 307642

Дженніфер Лопес похвалилася стрункими ногами у міні-сукні - фото 307643

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Джерело: etcanada
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