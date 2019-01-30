Дженніфер Лопес похизувалася ідеальним пресом

49-річна американська співачка Дженніфер Лопес регулярно радує своїх шанувальників підтягнутою фігурою і розкішними формами.

Так, на останньому фото в Instagram Лопес хизується пружними м'язами і ідеальним пресом. На фото Джей Ло позує біля каміна у спокусливих лосинах, спортивному бюстгальтері і шапці.

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Примітно, що все це не дістається зірці просто так – вона постійно працює над своїм тілом у спортзалі і намагається правильно харчуватися, а результатами вже активно ділиться у соцмережах.

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