Джей Ло засвітила оголені груди у пікантному платті

У Лос-Анджелесі відбулася 61-а церемонія вручення музичних нагород "Греммі". Співачка Дженніфер Лопес з'явилася на афтепаті церемонії без бюстгальтера.

Дженніфер Лопес на червоній доріжці продемонструвала скромний образ. Артистка обрала білу сукню від Ralph & Russo з вишивкою. Головною деталлю образу став крислатий капелюх. Але для афтепаті премії знаменитість воліла сміливий наряд.

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На сторінці в Instagram коханий Джей Ло бейсболіст Алекс Родрігес поділився фото. Пара разом вже два роки. На знімках 49-річна виконавиця постала в мерехтливому платті від Michael Costello з глибоким декольте і розрізом до підлоги. На сторінці Алекса також є фото з Дженніфер, яка була зроблена після вечірки. Зірка продемонструвала розкішну фігуру.

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