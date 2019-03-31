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Дженніфер Лопес похизувалась сталевим пресом у бікіні

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Джей Ло вразила ідеальним тілом - фото 1
Джей Ло вразила ідеальним тілом

Відома зірка Дженніфер Лопес здивувала фанатів стрункою фігурою, не приховуючи апетитні форми та сталевий прес. Тут спекотно!

49-річна американська акторка, модель, співачка та бізнес-вумен Джей Ло вражає не лише кількістю справ та проектів, якими займається, а й тим, що виділяє час на особисте життя, виховання дітей та навіть соцмережу Instagram. Красуня майже щодня ділиться з прихильниками свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок у рекламах і фільмах до буденних світлин.

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Нещодавно Лопес показала фото у рожевому бікіні, де неозброєним оком помітний її розкішний прес. Як відзначила сама зірка, вона в образі Рамони, однієї з героїнь фільму "Hustlers". Стрічка розповідає про працівниць стрип-клубу, які грабували клієнтів. Тому не дивно, що Дженніфер постала у такі чудовій формі, нагадавши, що жінка може виглядати неймовірно у будь-якому віці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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