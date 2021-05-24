Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову разом: фотофакт

Співачка Дженніфер Лопес і актор Бен Аффлек провели вік-енд в її розкішному особняку в Маямі, і на знімках, зроблених папараці, співачка виглядала дуже щасливою!

Сумнівів у тому, що колись колишні кохані Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову зійшлися, все менше, а нові докази їхнього роману з'являються все частіше, пише dailymail.

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Спочатку в об'єктиви камер потрапив Бен Аффлек, що прямує в бік особняка подруги, а потім і сама Дженніфер. На фото, опублікованих виданням, 51-річна співачка і актриса відображена на балконі в легкому світлому сарафані без макіяжу. Бен теж вийшов подихати повітрям слідом за коханою.

"У Дженніфер все добре. Здається, вона дуже щаслива і натхненна своїм майбутнім. Зараз вони з Беном просто пливуть за течією і будують плани зустрічатися якомога частіше. Вони прекрасно проводять час удвох, без будь-якого тиску з боку. Але їм ще належить дещо обговорити, перш ніж вони офіційно публічно оголосять себе парою", – поділився анонімний знайомий пари.

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