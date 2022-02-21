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Дженніфер Лав Г'юїтт святкує 43-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото

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фільми з Дженніфер Лав Г'юїтт - фото 1
фільми з Дженніфер Лав Г'юїтт

21 лютого відома кіноакторка Дженніфер Лав Г'юїтт святкує день народження: їй виповнюється 43 роки! Проходь цікавий тест, у якому потрібно вгадати фільм з Дженніфер Лав Г'юїтт за одним кадром.

Глядачі люблять фільми з Дженніфер Лав Г'юїтт, яка запам'яталася поціновувачам кіно з популярних та культових фільмів 2000-х. Хоча акторка останні роки не активно знімається, її героїні підкорюють одразу ж. Звичайно, в акторки є основні ролі, за якими її знають мільйони глядачів, проте вона зіграла у понад 30 картинах, з яких ти навряд чи знаєш всі. Перевір свої сили!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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