Цікаві дрібниці у серіалі Друзі, які ви могли не помітити

Моменти з серіалу ДРУЗІ, які ви, можливо, залишили поза увагою. Деякі з них можуть вас по-справжньому здивувати!

Ліза Кудроу не могла навчитися грати на гітарі

Фібі відома своєю музикою і дивними текстами. Але актриса, яка її грала ніяк не могла впоратися з гітарою. Знімальна команда багато разів приводила до неї вчителя, щоб допомогти, але марно. Вивчивши кілька акордів, Кудроу відмовилася від уроків, бо їй це не подобалося.

Читайте також: Кумедна статистика: скільки випили кави герої серіалу Друзі

Росу 29 років в трьох сезонах поспіль

Рос стверджує це принаймні один раз в 3, 4 та 5 сезонах. Решта членів шістки, схоже, теж не мають якогось певного віку. Наприклад, Рейчел, мабуть, 28 років в третьому сезоні (про це згадує Рос). Проте, в сьомому сезоні у неї з'являється проблеми з самовизначенням після її 30 дня народження. Прощавай, математика!

Рос з Друзів

На дошці для записів Джої і Чендлера щоразу щось новеньке

Починаючи з третього сезону, в квартирі Джої і Чендлера з'являється дошка для записів, і спочатку повідомлення на ній – список продуктів, але з часом там можна побачити і дещо справді веселе. Іноді на дошці з'являються і малюнки. І більшість з них належать руці члена знімальної групи Пола Свейна.

Кадр з серіалу Друзі

Столик друзів в центральній кав'ярні завжди зарезервований

Уважно придивіться: в багатьох сценах ви зможете побачити на журнальному столику табличку резервації. Схоже, у друзів дійсно були якісь хороші зв'язки в кав'ярні, щоб завжди мати найкращі місця в закладі.

І ще: Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв