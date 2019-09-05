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Серіал Кріпосна

Дженніфер Еністон здивувала омолодженим обличчям

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Дженніфер Еністон / radiopasionargentina

Нещодавно Дженніфер Еністон відсвяткувала своє 50-річчя. А днями зірка знялася для нового жовтневого номера американського InStyle і вкотре поділилася в інтерв'ю секретами догляду за своєю шкірою.

Головний редактор журналу InStyle Лора Браун, коментуючи цю зйомку в Instagram, зазначила, що, працюючи над фотосесією, надихалася образами відомих леді 60-х і 70-х років – Катрін Деньов, Бріжит Бардо й інших. Фотосет вийшов цікавий і доволі різноплановий.

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У мережі вже є п'ять різних обкладинок, на яких Дженніфер Еністон виглядає такою різною. Десь як дівчисько з веснянками на щоках, а десь – грайливо і вишукано. Знімали фотосет напередодні промокампанії нового фільму за участю Дженніфер Еністон і Різ Візерспун Ранкове шоу. У фільмі розповідають історію головного героя, який втрачає роботу через звинувачення у харасменті. Еністон грає його колегу, вона бореться з сексизмом і ейджизмом не тільки на роботі, але і в суспільстві.

До слова, в інтерв'ю актриса торкнулася теми віку. Вона зазначила, що абсолютно не відчуває себе на 50 і для неї це просто цифра в паспорті. І не приховує, що процедурам приділяє велику кількість часу, сил і грошей, і вони дають свій результат.

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Дженніфер Еністон здивувала омолодженим обличчям - фото 352723

Дженніфер Еністон здивувала омолодженим обличчям - фото 352724

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Дженніфер Еністон здивувала омолодженим обличчям - фото 352727

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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