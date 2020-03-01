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Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі, і це не Бред Пітт

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Еністон - фото 1
Еністон / shazoo

Шанувальники відомої голлівудської актриси Дженніфер Еністон з пильною увагою стежать за її особистим життям. Їх не покидає надія побачити свою улюбленицю в шлюбній сукні.

Багато фанів щиро жалкують, що у Дженніфер так і не склалися стосунки з Бредом Піттом. На вечірках присвячених Оскар вони не демонстрували близьких стосунків.

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Виявляється, Еністон знову захопилася. Йдеться про 48-річного актора Джона Хемма. Він відомий ролями в серіалі "Божевільні", фільмах "Малюк на драйві", "Шпигуни по сусідству" та інших.

Цікаво, що в минулому році цим двом вже приписували роман, але актори відмовчалися. Що, своєю чергою, породило купу чуток і пліток.

Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі, і це не Бред Пітт - фото 389393

Дженніфер Еністон запідозрили в новому романі, і це не Бред Пітт - фото 389394

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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