Дженніфер Еністон з любов'ю згадала про Бреда Пітта у новому інтерв'ю: відео

Американська актриса Дженніфер Еністон згадала свого ексчоловіка Бреда Пітта в новому інтерв'ю, присвяченому серіалу Друзі.

Напередодні нового випуску серіалу Друзі актори активно рекламують найбільш довгоочікуваний епізод в історії телебачення, який вийде в ефір уже 27 травня.

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Жіноча частина колективу дала групове інтерв'ю виданню Access. Одне з питань стосувалося появи найбільш пам'ятних камео на легендарному шоу. І відповідь Дженніфер Еністон, схоже, розтопила серця всіх шанувальників. Серед вражаючого списку гостей від Шона Пенна до Ізабелли Росселліні виконавиця ролі Рейчел відзначила "сміховинного" Бена Стіллера, "блискучу" Різ Візерспун і, нарешті: "Містер Пітт був просто чудовим. Він був фантастичним".

Ліза Кудроу і Кортні Кокс погодилися з цією оцінкою колишнього чоловіка їх подруги. І чому б цій чарівною парі знову не зійтися, за прикладом Дженніфер Лопес і Бена Аффлека? Це питання поки залишаються відкритим...

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