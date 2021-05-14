ДРУЗІ: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ: відома дата прем'єри спецвипуску серіалу (тизер)

На стрімінговій платформі HBO Max з'явився тизер спецвипуску популярного американського серіалу "Друзі: Возз'єднання". Дивіться анонс та дізнайтеся дату випуску.

Так, легендарний комедійний серіал "Друзі" буде продовжений – вже оголошена офіційна дата виходу картини, яка отримала назву "Друзі: Возз'єднання". Прем'єра запланована на 27 травня.

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У продовженні історії дружби, за якою спостерігали сотні мільйонів глядачів, улюблені актори з'являться разом вперше з моменту завершення ситкому. Тож у довгоочікуваному спецвипуску шанувальники побачать всіх виконавців головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта Леблана, Меттью Перрі та Девіда Швіммера. У проєкті також знялися творці серіалу Девід Крейн і Марта Кауффман.

Не чекайте, що Росс, Рейчел, Моніка, Фібі, Чендлер і Джої будуть такими, якими ви їх знали. Я буду собою. Я буду Девідом. Ми не будемо в образі. Ми всі будемо собою, справжніми людьми, – розсекретив подробиці Девід Швіммер.

Друзі: Возз'єднання – дивіться онлайн тизер продовження серіалу:

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