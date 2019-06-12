Дженніфер Еністон розповіла, чим би займалася Рейчел у наші дні

Тепер ви знаєте, чим би займалася Рейчел з "Друзів"

Розкішна голлівудська актриса Дженніфер Еністон дала інтерв'ю каналу NBC напередодні прем'єри детективної комедії "Таємниця вбивства", де вона зіграла з Адамом Сендлером.

У Twitter каналу опублікували коротеньке прев'ю розмови, де Еністон відповідає на питання, чим би сьогодні займалась Рейчел з серіалу "Друзі".

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За словами актриси, Рейчел займалася б сім'єю та виховувала б доньку Емму разом із Россом.

Емма виросла. Вона в коледжі. Ні, мабуть, ще ні. У старшій школі, – зауважила Еністон.

CHECK IT OUT: Jennifer Aniston shares her thoughts on if Ross and Rachel of @FriendsTV would still be together all these years later. More of @NMoralesNBC interview tomorrow on @TODAYshow. pic.twitter.com/Moi275avKS — NBC News PR (@NBCNewsPR) 11 червня 2019 р.

Зазначимо, що Дженніфер Еністон раніше говорила про те, що не проти продовження зйомок улюбленого серіалу мільйонів, "Друзів". У вересні цього року виповниться 25 років з моменту його виходу на екрани.

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