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Дженніфер Еністон розповіла, чим би займалася Рейчел у наші дні
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Розкішна голлівудська актриса Дженніфер Еністон дала інтерв'ю каналу NBC напередодні прем'єри детективної комедії "Таємниця вбивства", де вона зіграла з Адамом Сендлером.
У Twitter каналу опублікували коротеньке прев'ю розмови, де Еністон відповідає на питання, чим би сьогодні займалась Рейчел з серіалу "Друзі".
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За словами актриси, Рейчел займалася б сім'єю та виховувала б доньку Емму разом із Россом.
Емма виросла. Вона в коледжі. Ні, мабуть, ще ні. У старшій школі, – зауважила Еністон.
Зазначимо, що Дженніфер Еністон раніше говорила про те, що не проти продовження зйомок улюбленого серіалу мільйонів, "Друзів". У вересні цього року виповниться 25 років з моменту його виходу на екрани.
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