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Дженніфер Еністон розкритикували через іграшку на ялинці

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Дженніфер Еністон - фото 1
Дженніфер Еністон / fw-daily

Популярну актрису, зірку американського ситкому Друзі Дженніфер Еністон розкритикували за новорічну ялинкову іграшку.

На своїй сторінці в Instagram-Stories знаменитість опублікувала фотографію дерев'яної ялинкової іграшки на якій було написано "Наша перша пандемія 2020". Але актриса не уточнила, чи була це її іграшка, чи вона просто десь її побачила.

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Однак фоловери зірки відразу ж розкритикували цей знімок, зазначивши, що "відзначати" пандемію, в результаті якої загинуло дуже багато людей, неприпустимо і нетактовно.

Зірці Друзів почали писати, що вона байдужа до втрат і труднощів, з якими довелося зіткнутися людям в цьому році. "Знаменитості живуть в іншому світі", "Вона говорить про пандемію як про якусь вечірку", "Дженніфер, досить", – писали в коментарях користувачі. Але знайшлися і ті, хто встав на захист Еністон. Одні припустили, що актриса вирішила просто пожартувати, а інші, що таким чином, вона привернула увагу громадськості до цієї проблеми.

Дженніфер Еністон розкритикували через іграшку на ялинці - фото 441508

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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