Дженніфер Еністон поцілувалася з жінкою у прямому ефірі: відео

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон заінтригувала шанувальників поцілунком із жінкою. Нею стала знаменита американська ведуча Еллен ДеДженерес.

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон відвідала популярне американське шоу, ведучою якого є лесбійка Еллен ДеДженерес. Під час розмови Еністон запитала у ведучої, як часто вона цілується з чоловіками. Зазначимо, ДеДженерес зараз у шлюбі з актрисою Портією де Россі.

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Ведуча відповіла, що вона "не заграє з чоловіками", але поцілуватися може. У відповідь ДеДженерес запитала Еністон, коли вона востаннє цілувалася із жінкою. Актриса відповіла, що не пригадує такого досвіду у своєму житті. Після цих слів 50-річна кінозірка поцілувала в губи ведучу шоу. Згодом актриса зазначила, що у ДеДженерес "чутливі й м'які губи".

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