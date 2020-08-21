Дженніфер Еністон і Кортні Кокс повеселили шанувальників своєю грою в більярд: відео

Американські актриси Дженніфер Еністон і Кортні Кокс розсмішили підписників кумедним роликом. Зірки серіалу "Друзі" показали, як грають в більярд, перетворивши відео у справжню комедію.

Відео починається з гри в більярд Кокс, яка майстерно забиває кулі в лузи. Потім у кадрі з'являється Еністон, якій не вдається повторити успіх своєї подруги – вона раз по раз не може забити кулю. В кінці ролика актрисі все-таки вдається зробити вдалий удар.

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"Друзі не повинні дозволяти Друзям грати в більярд (особливо коли вони відстій)", – прокоментувала ролик Дженніфер Еністон.

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