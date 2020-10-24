Джекі Чан розповів, чому не хоче зніматися у голлівудських фільмах

Джекі Чан зізнався, що ніколи не йшов з Америки / gettyimages

Актор Джекі Чан розповів, чому він вирішив взяти перерву від голлівудських ролей і почав замість цього зніматися у великій кількості китайських проєктів. Причина виявилася доволі очікуваною.

У бесіді з виданням Filmelier актора Джекі Чана запитали про те, чому він вирішив піти з американського кіно.

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На це він відповів, що "ніколи не йшов з Америки", просто він не може знайти "відповідний сценарій". За його словами, після фільму "Малюк-каратист" за всі минулі роки він отримав безліч сценаріїв, але там всюди була одна і та ж роль поліцейського з Гонконгу. Тому йому треба було чекати близько 7 років, поки не трапилася нагода знятися у фільмі "Іноземець".

Я хочу бути впевненим, що кожен рік аудиторія може бачити Джекі Чана з безлічі різних сторін. Я б хотів, щоб глядачі вважали мене актором, який вміє робити екшен, а не просто зіркою бойовиків, – розповів Чан.

Також він додав, що продовжить зніматися у комедіях, але пробуватиме нові жанри і чекатиме на драматичні ролі: "Здобути свіжість зараз дуже складно. Бути новатором – найскладніше".

А який ваш найулюбленіший фільм з Джекі Чаном? Пишіть у коментарях.

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