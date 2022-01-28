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Джейсон Момоа після розлучення живе у фургоні

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Джейсон Момоа - фото 1
Джейсон Момоа / mirror

42-річний актор Джейсон Момоа розлучився з дружиною Лізою Боне після 16 років стосунків. Схоже, тепер актор змінив й місце проживання.

Джерела, наближені до пари, повідомили про те, що кохані останніми роками проводили дуже мало часу один з одним. Їхній шлюб не витримав випробування відстанню, пише mirror.

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Зараз актор живе у трейлері. Нещодавно ЗМІ опублікували кілька фотографій, на яких Джейсон стоїть у рваній футболці та потертих джинсах біля будинку на колесах. Видання стверджують, що Момоа переїхав у фургон. Відомо, що зараз він живе у місті Топанга, Каліфорнія.

Цей автофургон – далеко не простий. Виготовлений на замовлення EarthRoamer XV-LTi 026 коштує близько $750 тисяч і актор так любить його, що навіть приїхав у ньому на прем'єру Аквамена у 2018 році.

Джейсон Момоа після розлучення живе у фургоні - фото 494168

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