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Хто став першим доларовим мільярдером з-поміж хіп-хоп виконавців

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Цього хіп-хоп виконавця ви всі знаєте - фото 1
Цього хіп-хоп виконавця ви всі знаєте

Репер Джей-Зі офіційно став першим хіп-хоп артистом з мільярдом доларів на рахунку. Про це свідчить новий рейтинг Forbes.

Зауважимо, що 9 років тому Джей-Зі зустрівся з Уорреном Баффеттом, одним з найбагатших інвесторів у світі. Тоді репер, вдвічі молодший за Баффетта, здивував його.

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За словами Уоррена, у Джей-Зі є чому повчитися. Ймовірно, на той момент репер вже знав, як збільшити свої статки та стати найбагатшим серед хіп-хоп артистів. Замість того, щоб рекламувати чужі бренди, Джей-Зі вирішив зайнятися власними.

Джей-Зі став доларовим мільярдером - фото 331680
Джей-Зі став доларовим мільярдером

Звичайно, левову частку грошей Джей-Зі накопичив не тільки завдяки музичній кар'єрі. Імперія репера охоплює алкогольний бізнес ($ 410 мільйонів), стрімінговий сервіс Tidal ($ 100 мільйонів), колекцію витворів мистецтва ($ 70 мільйонів), нерухомість ($ 50 мільйонів) і акції в різних компаніях (наприклад, в Uber частка Джей-Зі оцінюється у $ 70 мільйонів).

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Джерело: Forbes
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