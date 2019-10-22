Джей Ло показала ідеальний прес в короткому топі

Дженніфер Лопес показала, як проводить свої вихідні у спортзалі. Шанувальники у захваті від фігури зірки.

Шанувальники оцінили знімки зірки зі спортзалу. Дженніфер показала, що неділю вона провела явно не на дивані.

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На фото вона позує в облягаючому велюровому костюмі для занять відтінку календули, який підкреслив її спокусливі форми і сталевий прес. Кроп-топ з рукавами, що відкриває живіт, і легінси зі смугастим принтом зробили образ яскравим і життєрадісним. Те, що треба для активної роботи над собою! Доповнили спортивний лук білі кросівки. Волосся зірка зібрала у високий пучок, а макіяж зробила легким і ненав'язливим.

Фоловери яких у Дженніфер більше 103 мільйонів, засипали її лайками і коментарями. "Вічно молода", "Досконала", "Королева", "Бездоганна", – найчастіші з компліментів.

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